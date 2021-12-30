Байден проведет переговоры с Путиным, а Шмыгаль сделал заявление о локдаунах: новости за 29 декабря

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин запланировали переговоры, Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине, обнародован свежий президентский рейтинг. Подробнее о том, что произошло в среду, 29 декабря - в материале РБК-Украина.

Тотальных локдаунов в Украине больше не будет. Шмыгаль сделал заявление

Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине. Бизнес сможет работать в "красных" зонах карантина при условии 100% вакцинации работников. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Благодаря запуску бесплатной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в "красных" зонах если его работники вакцинированы на 100%", - сказал Шмыгаль.

Байден проведет переговоры с Путиным по просьбе России

В четверг, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудят ряд тем, включая предстоящие дипломатические контакты США и России. Об этом заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

По словам Хорн, Путин попросил американского лидера о звонке, и Байден согласился, поскольку "он считает, что когда речь идет о России, прямой диалог между лидером и лидером не заменим".

Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддержат в конце 2021 года

Если бы президентские выборы в Украине проходили в конце декабря 2021 года, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддержали бы 24,2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".

По данным опроса, намерены проголосовать за Петра Порошенко 16,1% опрошенных, за Юлию Тимошенко 9,9%, за Дмитрия Разумкова - 9,3%, за Юрия Бойко - 9,2%.

У окружения Порошенко прошли обыски. В ГБР назвали причину

Недавно пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене в "угольном деле". В среду, 29 декабря, сотрудники ГБР провели ряд обысков с целью поиска вещей или документов, имеющих значение для производства.

Обыски проводились в рамках дела касательно преступной схемы поставки угля с территории "Л/ДНР". Как отмечают в ГБР, производство расследуется по таким статьям, как финансирование терроризма; государственная измена; создание террористической организации.

Путин хочет упростить получение гражданства РФ для рожденных в СССР

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, упрощающий получение гражданства РФ. В частности, речь идет о гражданах бывшего СССР, а также их детях.

Таким образом, документом предлагается расширить полномочия президента об определении категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства.

Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен, - IIHF

Совет Международной федерации хоккея отменил молодежный чемпионат мира в Канаде. Причина - множественные случаи заражения коронавирусом среди хоккеистов.

Несколько федераций хоккея, чьи сборные играли в Канаде, потребовали принять такое решение от IIHF, поскольку турнир начал противоречить спортивным принципам. Три матча были отменены - сборным США, Чехии России были засчитаны технические поражения. Некоторые хоккеисты команд сдали положительные тесты на коронавирус.

В Украине резко изменится погода к Новому году: свежий прогноз синоптиков

Погода в Украине в следующие три дня существенно изменится. На смену циклону с осадками придет антициклон с прояснениями, а в канун Нового года станет значительно теплее.

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