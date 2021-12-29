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ГБР назвало причину обысков у окружения Порошенко

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 18:02
ГБР назвало причину обысков у окружения Порошенко Фото: пятый президент Украины Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олег Черныш

Недавно пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене в "угольном деле". Уже сегодня сотрудники ГБР провели ряд обысков с целью поиска вещей или документов, имеющих значение для производства.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Обыски проводились в рамках дела касательно преступной схемы поставки угля с территории "Л/ДНР".

Как отмечают в ГБР, производство расследуется по:

  • ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 УК - финансирование терроризма;
  • ч. 1 ст. 111 УК - государственная измена;
  • ч. 1 ст. 258-3 УК - создание террористической организации

"В рамках расследования уголовного производства уже сообщено о подозрении двум народным депутатам, в том числе пятому президенту Украины, бывшему министру энергетики и угольной промышленности и одному гражданскому лицу", - отмечает ГБР.

В то же время сегодня был проведен ряд обысков по месту хранения вещей или документов, которые могут иметь значение для расследования дела.

"В очередной раз подчеркиваем, что ГБР действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством, и проведение обысков осуществляется исключительно с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений и отыскания орудий совершения уголовных правонарушений", - добавляет ГБР.

По словам руководителя центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, обыски проводились у:

  • помощника Порошенко, дипломата Юрия Онищенко;
  • бывшего депутата Верховной рады Сергея Березенко;
  • и других членов партии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 29 декабря ГБР провело обыски у представителей политической партии "Европейская солидарность".

Также недавно пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене по делу о контрабанде угля из ОРДЛО.

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Петр Порошенко Украина ГБР Европейская солидарность
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