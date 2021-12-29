ГБР назвало причину обысков у окружения Порошенко

Недавно пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене в "угольном деле". Уже сегодня сотрудники ГБР провели ряд обысков с целью поиска вещей или документов, имеющих значение для производства.

Обыски проводились в рамках дела касательно преступной схемы поставки угля с территории "Л/ДНР".

Как отмечают в ГБР, производство расследуется по:

ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 УК - финансирование терроризма;

ч. 1 ст. 111 УК - государственная измена;

ч. 1 ст. 258-3 УК - создание террористической организации

"В рамках расследования уголовного производства уже сообщено о подозрении двум народным депутатам, в том числе пятому президенту Украины, бывшему министру энергетики и угольной промышленности и одному гражданскому лицу", - отмечает ГБР.

В то же время сегодня был проведен ряд обысков по месту хранения вещей или документов, которые могут иметь значение для расследования дела.

"В очередной раз подчеркиваем, что ГБР действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством, и проведение обысков осуществляется исключительно с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений и отыскания орудий совершения уголовных правонарушений", - добавляет ГБР.

По словам руководителя центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, обыски проводились у: