Байден проведе переговори з Путіним, а Шмигаль зробив заяву щодо локдаунів: новини за 29 грудня
Президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін запланували переговори, Кабінет міністрів більше не планує вводити тотальні локдауни в Україні, оприлюднено новий президентський рейтинг. Докладніше про те, що сталося у середу, 29 грудня – в матеріалі РБК-Україна.
Тотальних локдаунів в Україні більше не буде. Шмигаль зробив заяву
Кабінет міністрів більше не планує вводити тотальні локдауни в Україні. Бізнес зможе працювати в "червоних" зонах карантину за умови 100% вакцинації працівників. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Завдяки запуску безкоштовної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть в "червоних" зонах якщо його працівники вакциновані на 100%", - сказав Шмигаль.
На прохання Росії. Байден завтра проведе переговори з Путіним
У четвер, 30 грудня, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони обговорять ряд тем, включаючи майбутні дипломатичні контакти США і Росії. Про це заявила прес-секретар Ради національної безпеки США Емілі Хорн.
За словами Хорн, Путін попросив американського лідера про дзвінок, і Байден погодився, оскільки "він вважає, що коли мова йде про Росію, прямий діалог між лідером і лідером не замінимо".
Свіжий президентський рейтинг: кого українці підтримають наприкінці 2021 року
Якби президентські вибори в Україні відбувалися наприкінці грудня 2021 року, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримали б 24,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".
За даними опитування, мають намір проголосувати за Петра Порошенка 16,1% опитаних, за Юлію Тимошенко ˗ 9,9%, за Дмитра Разумкова - 9,3%, за Юрія Бойка - 9,2%.
В оточенні Порошенка пройшли обшуки. В ДБР назвали причину
Нещодавно п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді у "вугільній справі". У середу, 29 грудня, співробітники ДБР провели низку обшуків з метою пошуку речей або ж документів, які мають значення для провадження.
Обшуки проводилися в рамках справи щодо злочинної схеми постачання вугілля з території "Л/ДНР". Як відзначають у ДБР, провадження розслідується за такими статтями, як фінансування тероризму; державна зрада; створення терористичної організації.
Путін хоче спростити отримання громадянства РФ для народжених у СРСР
Президент Російської Федерації Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект, який спрощує отримання громадянства РФ. Зокрема, мова йде про громадян колишнього СРСР, а також їх дітей.
Таким чином, документом пропонується розширити повноваження президента щодо визначення категорій осіб, які мають право на спрощене набуття російського громадянства.
Молодіжний чемпіонат світу з хокею скасовано, - IIHF
Рада Міжнародної федерації хокею скасувала молодіжний чемпіонат світу в Канаді. Причина - численні випадки зараження коронавірусом серед хокеїстів.
Декілька федерацій хокею, чиї збірні грали в Канаді, вимагали прийняти таке рішення від IIHF, оскільки турнір почав суперечити спортивним принципам. Три матчі було скасовано - збірним США, Чехії Росії було зараховано технічні поразки. Деякі хокеїсти команд склали позитивні тести на коронавірус.
В Україні різко зміниться погода до Нового року: свіжий прогноз синоптиків
Погода в Україні в наступні три дні суттєво зміниться. На зміну циклону з опадами прийде антициклон з проясненнями, а напередодні Нового року стане значно тепліше.