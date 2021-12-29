Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддержат в конце 2021 года

Если бы президентские выборы в Украине проходили в конце декабря 2021 года, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддержали бы 24,2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова и фонда " Демократические инициативы ".

По данным опроса, намерены проголосовать за Петра Порошенко 16,1% опрошенных, за Юлию Тимошенко 9,9%, за Дмитрия Разумкова - 9,3%, за Юрия Бойко - 9,2%.

По данным опроса, Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко получил бы 23% голосов всех опрошенных или 50% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, Порошенко соответственно 23% и 50%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Разумкова, за Зеленского проголосовали бы 22% всех опрошенных или 44% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Разумкова соответственно 30% и 56%.

Исследование проведено Центром Разумкова и фондом "Демократические инициативы" с 17 по 22 декабря 2021 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.