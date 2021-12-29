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Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддержат в конце 2021 года

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Украина, Среда 29 декабря 2021 13:28
Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддержат в конце 2021 года Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы президентские выборы в Украине проходили в конце декабря 2021 года, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддержали бы 24,2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".

По данным опроса, намерены проголосовать за Петра Порошенко 16,1% опрошенных, за Юлию Тимошенко 9,9%, за Дмитрия Разумкова - 9,3%, за Юрия Бойко - 9,2%.

Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддержат в конце 2021 года

По данным опроса, Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко получил бы 23% голосов всех опрошенных или 50% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, Порошенко соответственно 23% и 50%.

Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддержат в конце 2021 года

В случае выхода во второй тур Зеленского и Разумкова, за Зеленского проголосовали бы 22% всех опрошенных или 44% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Разумкова соответственно 30% и 56%.

Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддержат в конце 2021 года

Исследование проведено Центром Разумкова и фондом "Демократические инициативы" с 17 по 22 декабря 2021 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, данные опросов ведущих социологических центров показывали, что президентский рейтинг Владимира Зеленского в апреле-мае поднялся до 30%. Примерно на этом же уровне он держался и в июне 2021 года.

Однако затем в июле-августе он упал ниже 30%. В октябре-ноябре он упал ниже 25%.

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