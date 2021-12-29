Путин хочет упростить получение гражданства РФ для рожденных в СССР

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, упрощающий получение гражданства РФ. В частности, речь идет о гражданах бывшего СССР, а также их детях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.

Таким образом, документом предлагается расширить полномочия президента об определении категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства.

"Президент Российской Федерации может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых других целях", - говорится в законопроекте.

Согласно документу, сокращается перечень требований при приобретении российского гражданства для более чем 20 категорий лиц, из которых:

граждане бывшего СССР и их дети ;

; участники госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, живущих за рубежом;

лица, близкие родственники которых живут в России и являются ее гражданами;

лица, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали на территории Российской империи или СССР (в пределах государственной границы современной России) и других категориях претендентов на российское гражданство.

Кроме этого, документом предлагается предоставлять российское гражданство при изменении государственной границы Российской Федерации (оптация).

"Лица, проживающие на территории, государственную принадлежность которой изменены, имеют право на выбор гражданства (оптацию) в порядке и сроки, установленные федеральным конституционным законом международным договором Российской Федерации", - указано в законопроекте.

Вместе с тем в этот "упрощенный" список не включены инвесторы и квалифицированные специалисты, поскольку соответствующие положения действующего закона "не требовались на практике".

Также законопроектом предлагается оставить только прием в гражданство в исключительном порядке, а именно для:

ветеранов войны - граждан бывшего СССР;

лиц, имеющих особые заслуги перед Россией;

лиц, представляющих интерес для страны через свою профессию или квалификацию.

"В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации наделяются МВД России и МИД России", - говорится в документе.