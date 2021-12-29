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По просьбе России. Байден завтра проведет переговоры с Путиным

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Среда 29 декабря 2021 19:06
По просьбе России. Байден завтра проведет переговоры с Путиным Фото: Владимир Путин и Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудят ряд тем, включая предстоящие дипломатические контакты США и России.

Об этом заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Хорн, Путин попросил американского лидера о звонке, и Байден согласился, поскольку "он считает, что когда речь идет о России, прямой диалог между лидером и лидером не заменим".

"Администрация Байдена продолжает вести активную дипломатическую работу с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируясь и координируя общий подход в ответ на наращивание Россией военной мощи на границе с Украиной", - добавила она.

По словам Хорн, переговоры между двумя лидерами запланированы на 15:30 по восточному времени (22:30 по Киеву).

В пресс-службе Белого дома подтвердили, что завтра состояться переговоры между Байденом и Путиным.

Напомним, 7 декабря Байден и Путин провели переговоры в видеоформате, которые продолжались более двух часов. Лидеры обсудили ряд вопросов, включая угрозу российского вторжения в Украину.

В Кремле заявляли, что Байден и Путин по итогам встречи договорились провести еще один разговор.

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