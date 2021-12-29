По просьбе России. Байден завтра проведет переговоры с Путиным

В четверг, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудят ряд тем, включая предстоящие дипломатические контакты США и России.

Об этом заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам Хорн, Путин попросил американского лидера о звонке, и Байден согласился, поскольку "он считает, что когда речь идет о России, прямой диалог между лидером и лидером не заменим".

"Администрация Байдена продолжает вести активную дипломатическую работу с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируясь и координируя общий подход в ответ на наращивание Россией военной мощи на границе с Украиной", - добавила она.

По словам Хорн, переговоры между двумя лидерами запланированы на 15:30 по восточному времени (22:30 по Киеву).

В пресс-службе Белого дома подтвердили, что завтра состояться переговоры между Байденом и Путиным.