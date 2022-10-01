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Байден назвав витік на "Північних потоках" свідомим актом саботажу

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Вашингтон, Субота 01 жовтня 2022 01:06
Байден назвав витік на "Північних потоках" свідомим актом саботажу Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Виявлений витік з газопроводів "Північних потоків" є навмисним актом саботажу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив президент США Джо Байден.

Він також звинуватив Росію у поширенні дезінформації та брехні.

"Ми збираємося працювати з нашими союзниками, щоб з'ясувати, що саме сталося. І на мою вказівку я вже почав допомагати нашим союзникам посилити захист цієї критично важливої інфраструктури", - сказав Байден.

Він також зобов’язався розслідувати вибухи газопроводів.

"У відповідний момент, коли все заспокоїться, ми пошлемо водолазів, щоб з'ясувати, що саме сталося. Ми поки що цього точно не знаємо", - сказав Байден.

Він додав, що не збирається "слухати, що говорить президент РФ Володимир Путін".

"Те, що він каже, ми знаємо, що це неправда", - сказав він.

Пізніше в п'ятницю радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не вірять, що за витіканням із трубопроводу стоїть якийсь союзник НАТО.

27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на "Північних потоках". Учора у Швеції виявили ще одне джерело витоку газу.

На думку шведських сейсмологів, витік міг статися внаслідок підводних вибухів, які були зафіксовані в тому районі, де проходять газопроводи.

НАТО також вважає, що виток газу на гілках "Північних потоків" стався в результаті диверсії.

Хто може бути причетний до вибухів на "Північних потоках", читайте у матеріалі РБК-Україна "Вибухи на "Північних потоках". Хто за цим стоїть і чому в Європі бояться нових терактів ".

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