Байден назвав витік на "Північних потоках" свідомим актом саботажу
Виявлений витік з газопроводів "Північних потоків" є навмисним актом саботажу.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив президент США Джо Байден.
Він також звинуватив Росію у поширенні дезінформації та брехні.
"Ми збираємося працювати з нашими союзниками, щоб з'ясувати, що саме сталося. І на мою вказівку я вже почав допомагати нашим союзникам посилити захист цієї критично важливої інфраструктури", - сказав Байден.
Він також зобов’язався розслідувати вибухи газопроводів.
"У відповідний момент, коли все заспокоїться, ми пошлемо водолазів, щоб з'ясувати, що саме сталося. Ми поки що цього точно не знаємо", - сказав Байден.
Він додав, що не збирається "слухати, що говорить президент РФ Володимир Путін".
"Те, що він каже, ми знаємо, що це неправда", - сказав він.
Пізніше в п'ятницю радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не вірять, що за витіканням із трубопроводу стоїть якийсь союзник НАТО.
27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на "Північних потоках". Учора у Швеції виявили ще одне джерело витоку газу.
На думку шведських сейсмологів, витік міг статися внаслідок підводних вибухів, які були зафіксовані в тому районі, де проходять газопроводи.
НАТО також вважає, що виток газу на гілках "Північних потоків" стався в результаті диверсії.
Хто може бути причетний до вибухів на "Північних потоках", читайте у матеріалі РБК-Україна "Вибухи на "Північних потоках". Хто за цим стоїть і чому в Європі бояться нових терактів ".
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