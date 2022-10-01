ua ru
Сб, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден назвал утечки на "Северных потоках" сознательным актом саботажа

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 01 октября 2022 01:06
Байден назвал утечки на "Северных потоках" сознательным актом саботажа Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Обнаруженные утечки из газопроводов "Северных потоков" являются преднамеренным актом саботажа.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил президента США Джо Байдена.

Он также обвинил Россию в распространении дезинформации и лжи.

"Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы выяснить, что именно произошло. И по моему указанию я уже начал помогать нашим союзникам усилить защиту этой критически важной инфраструктуры", - сказал Байден.

Он также обязался расследовать взрывы газопроводов.

"В подходящий момент, когда все успокоится, мы пошлем водолазов, чтобы выяснить, что именно произошло. Мы пока этого точно не знаем", - сказал Байден.

Он добавил, что не собирается "слушать что говорит президент РФ Владимир Путин".

"То, что он говорит, мы знаем, что это неправда", - сказал он.

Позже в пятницу советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не верят, что за утечкой из трубопровода стоит какой-либо союзник по НАТО.

27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на "Северных потоках". Вчера в Швеции обнаружили еще один исток утечки газа.

По мнению шведских сейсмологов, утечка могла произойти в результате подводных взрывов, которые были зафиксированы в том районе, где проходят газопроводы.

НАТО также считает, что утечки газа на ветках "Северных потоков" произошли в результате диверсии.

Кто может быть причастен к взрывам на "Северных потоках", читайте в материале РБК-Украина "Взрывы на "Северных потоках". Кто за этим стоит и почему в Европе боятся новых терактов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Северный поток
NEWS
Заявка в НАТО. Украина ускорилась, союзники уже реагируют: что известно
Заявка в НАТО. Украина ускорилась, союзники уже реагируют: что известно
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины