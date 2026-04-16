"Байден і Путін помилилися": президент Бразилії зробив заяву про війну в Україні

За словами да Сілва, на початку повномасштабного вторгнення обидві сторони та їхні союзники мали ілюзії щодо швидкої перемоги. Він зазначив, що президент США Джозеф Байден розраховував на швидке знищення Росії, тоді як російський диктатор Володимир Путін сподівався на миттєве захоплення України.

"Байден думав, що скоро знищить Росію. А Росія думала, що скоро знищить Україну. Вони помилялися. Війна триває вже чотири роки", - підкреслив президент Бразилії.

Лула да Сілва зауважив, що війна триває вже чотири роки, спричиняючи колосальні людські жертви та фінансові втрати. Він вкотре наголосив на позиції Бразилії: країна ніколи не визнавала права РФ на вторгнення, проте бачить вихід лише у дипломатичній площині.

Да Сілва також висловив сумнів, що бойові дії припиняться найближчим часом без зовнішнього втручання в форматі переговорів. Оскільки наразі жодна зі сторін не досягла своїх цілей.