Війна Росії проти України "близька до завершення", - президент Бразилії

Вівторок 26 серпня 2025 21:12
Війна Росії проти України "близька до завершення", - президент Бразилії Фото: Луїз Інасіу Лула да Сілва, президент Бразилії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вважає, що війна Росії проти України має скоро завершитися.

Як передає РБК-Україна, заяву глави бразильської держави наводить Rai News.

Президент Бразилії розкритикував рішення Євросоюзу виділити 800 мільярдів євро на переозброєння країн-членів блоку.

"Коли потрібні гроші, щоб боротися з голодом і зберігати ліси, ці ресурси повинні йти на інші цілі", - додав він.

За словами Лули да Сілви, головне занепокоєння міжнародних лідерів стосується того, хто нестиме "борг війни" у Східній Європі.

"Усі знають, що ця війна добігає кінця. Я думаю, що і президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.), і Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) знають, до чого дійде цей конфлікт, так само як і Європа і Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.). Вони просто чекають моменту, коли у них вистачить сміливості оголосити про його закінчення", - вважає він.

Прогноз Венса

Нагадаємо, раніше віце-президент США Джей Ді Венс заявляв, що війна Росії проти України може завершитися протягом трьох-шести місяців.

Також він уточнював, що росіяни змінили свої вимоги щодо завершення війни.

Зі свого боку спецпредставник президента США Кіт Келлог висловив сподівання, що миру в Україні вдасться досягти за рік - уже до наступного Дня Незалежності України.

Він також підкреслював, що воювати простіше, ніж досягти миру.

