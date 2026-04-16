Лула жорстко висловився про Трампа: "Грає в неправильну гру"

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва в інтерв'ю розкритикував підхід Дональда Трампа до міжнародної політики, зазначивши невідповідність аргументів і небезпеку тиску силою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію EL PAÍS.

Про розмову з Трампом

Лула заявив, що був здивований аргументами Трампа з приводу введення тарифів проти Бразилії, назвавши їх далекими від реальності.

За його словами, акцент на військовій силі, кораблях і винищувачах виглядає надмірним.

Президент підкреслив, що намагався зберігати витримку і прямо сказав: "Дві країни, якими керують два 80-річних джентльмени, повинні вести дуже зрілу розмову".

Він додав, що держави не зобов'язані збігатися ідеологічно, адже на переговорах кожен лідер відстоює інтереси своєї країни.

Яким лідером бути

Лула також зазначив, що обговорював із Трампом питання лідерства. За його словами, важливо визначити, яким лідером хоче бути людина.

Сам він обирає повагу, а не страх, наголошуючи, що жодна країна не повинна залякувати інші.

Критика політики США

Відповідаючи на запитання про Трампа, бразильський лідер заявив, що той "грає в дуже неправильну гру", спираючись на економічну, військову і технологічну перевагу США.

Лула вважає, що такий підхід у підсумку може обернутися проблемами для самих Штатів.

Як приклад він навів рішення атакувати Іран, яке могло вплинути на зростання цін на паливо і вдарити по людях.

Глобальні ризики та конфлікти

Президент Бразилії висловив стурбованість роллю Ради Безпеки ООН, яка, на його думку, не справляється із завданням підтримання миру.

Він порівняв поточну ситуацію з кораблем без управління і відзначив зростання кількості конфліктів, небачене з часів Другої світової війни.

За його словами, тільки за минулий рік на війни витратили 2,7 трлн доларів, і половина цієї суми могла б розв'язати проблеми неписьменності, енергетики та голоду для сотень мільйонів людей.