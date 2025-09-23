ua en ru
Президент Бразилії: війна в Україні має завершитися переговорами

Вівторок 23 вересня 2025 17:36
Президент Бразилії: війна в Україні має завершитися переговорами Фото: президент Бразилії Лула де Сільва (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент Бразилії Лула да Сілва закликав до "реалістичного вирішення" війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час виступу на Генасамблеї ООН.

За його словами, війна в Україні не може бути вирішений військовим шляхом.

"Нещодавня зустріч на Алясці дала надію на вирішення шляхом переговорів, необхідно підготувати грунт для реалістичного вирішення. Це означає врахування законних інтересів усіх країн у сфері безпеки", - сказав він.

Щодо ситуації в Газі Лула заявляє, що "терористичні атаки, вчинені Хамасом, є неприйнятними з будь-якої точки зору, але ніщо не виправдовує триваючий геноцид".

Раніше ми писали, що Лула да Сілва вважає, що війна Росії проти України має скоро завершитися. Зокрема, він розкритикував рішення Євросоюзу виділити 800 мільярдів євро на переозброєння країн-членів блоку.

"Коли потрібні гроші, щоб боротися з голодом і зберігати ліси, ці ресурси повинні йти на інші цілі", - додав він.

Генасамблея ООН

Президент Володимир Зеленський у понеділок увечері прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН разом із першою леді та українською делегацією. Він повідомив, що програма буде насиченою майже двома десятками зустрічей із лідерами держав, міжнародними організаціями та партнерами України, зокрема очікуються переговори з Трампом.

Наразі відомо, що Зеленський вже зустрівся з Кітом Келлогом - спеціальним представником президента США Дональда Трампа.

Також у нього заплановано зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Війна в Україні Бразилія Лула да Силва
