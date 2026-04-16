"Байден и Путин ошиблись": президент Бразилии сделал заявление о войне в Украине

Бразилия никогда не поддерживала Россию в войне и не признавала ее право оккупировать территории Украины. Но всегда выступала за прекращение войны через переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Бразилии Лулы да Силва для издания El Pais.
По словам да Силва, в начале полномасштабного вторжения обе стороны и их союзники имели иллюзии относительно быстрой победы. Он отметил, что президент США Джозеф Байден рассчитывал на быстрое уничтожение России, тогда как российский диктатор Владимир Путин надеялся на мгновенный захват Украины.
"Байден думал, что скоро уничтожит Россию. А Россия думала, что скоро уничтожит Украину. Они ошибались. Война продолжается уже четыре года", - подчеркнул президент Бразилии.
Лула да Силва отметил, что война длится уже четыре года, вызывая колоссальные человеческие жертвы и финансовые потери. Он в очередной раз подчеркнул позицию Бразилии: страна никогда не признавала права РФ на вторжение, однако видит выход только в дипломатической плоскости.
Да Силва также выразил сомнение, что боевые действия прекратятся в ближайшее время без внешнего вмешательства в формате переговоров. Поскольку пока ни одна из сторон не достигла своих целей.
Отметим, ранее Силва в интервью раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к международной политике, отметив несоответствие аргументов и опасность давления силой.
Еще в сентябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Бразилии да Силвой в Нью-Йорке. Они, в частности, обсуждали методы достижения мира в Украине.
Незадолго до этого да Силва заявлял, что война России против Украины "близка к завершению". По его мнению, Зеленский и Путин просто ждут момента, когда у них "хватит смелости объявить" о завершении войны. А за день до встречи бразильский лидер подчеркивал, что война РФ против Украины должна прекратиться с помощью переговоров.