Зеленський обговорив із президентом Бразилії шляхи до реального миру в Україні
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою в Нью-Йорку. Вони, зокрема, обговорювали методи досягнення миру в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави у Facebook.
"Змістовна зустріч із президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Говорили про головне - шляхи досягнення реального миру для України", - зазначив Зеленський.
Він додав, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, але з боку Москви готовності немає. Тому потрібен сильний міжнародний тиск, щоб просунути шлях до діалогу.
Також Зеленський розповів Луле да Сілві про реальну ситуацію на фронті, а також маніпуляції РФ про її військові перемоги.
Український президент запросив свого колегу відвідати Україну.
Що Лула да Сілва говорив про війну в Україні
Нагадаємо, раніше президент Бразилії Лула да Сілва заявляв, що війна Росії проти України "близька до завершення".
На його думку, Зеленський і Путін просто чекають моменту, коли у них "вистачить сміливості оголосити" про завершення війни.
Також учора, 23 вересня, бразильський лідер наголошував, що війна РФ проти України має припинитися за допомогою переговорів.