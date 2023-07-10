Байден у Британії обговорить із Сунаком передачу Україні касетних снарядів, - BBC

За даними видання, це питання стане однією з тем, які американський президент обговорить із британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком під час зустрічі.

Зазначається, що глава уряду Британії безпосередньо не виступав із критикою рішення Штатів про постачання касетних снарядів у новому пакеті, оголошеному у п'ятницю. При цьому Сунак нагадав, що Велика Британія була однією зі 123 країн, які підписали міжнародний договір, що забороняє виробництво чи використання такого виду озброєння.

Крім того, країна-партнер НАТО Нова Зеландія заявила 9 липня, що касетні боєприпаси можуть завдати "величезної шкоди невинним людям".

У Штатах при цьому виступили із заявою, що отримали від України письмові запевнення у тому, що ЗСУ не застосовуватимуть таку зброю у міських районах, а також на території РФ.

Раніше повідомлялося, що президент США Байден перед самітом НАТО у Вільнюсі здійснить візит до Великої Британії, де зустрінеться з королем Чарльзом та прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Як заявив речник глави британського уряду, лідери обговорять майбутній саміт Північноатлантичного альянсу та Україну.

Касетні боєприпаси для України

Україна в рамках нового пакету військової допомоги від США отримає касетні боєприпаси та інше озброєння. Як звернув увагу американський президент Джо Байден, такі снаряди допоможуть військовим ЗСУ продовжити контрнаступ.

Також зазначається, що постачання касетних боєприпасів стане тимчасовим кроком. Так, Вашингтон передаватиме таке озброєння Україні, доки на Заході не наростять виробництво артилерійських снарядів, тобто до весни 2024 року.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних боєприпасів, та назвав 5 головних принципів у їх використанні.

Додамо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що касетні боєприпаси допоможуть компенсувати снарядний дефіцит у наших військових. Крім того, зазначив він, це зрозуміла мова для РФ.