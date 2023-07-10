Байден в Британии обсудит с Сунаком передачу Украине кассетных снарядов, - BBC

По данным издания, этот вопрос станет одной из тем, которые американский президент обсудит с британским премьер-министром Риши Сунаком ходе встречи.

Отмечается, что глава правительства Британии напрямую не выступал с критикой решения Штатов о поставках кассетных снарядов в новом пакете, объявленном в пятницу. При этом Сунак напомнил, что Великобритания была одной из 123 стран, подписавших международный договор, запрещающий производство или использование такого вида вооружения.

Кроме того, страна-партнер НАТО Новая Зеландия заявила 9 июля, что кассетные боеприпасы могут нанести "огромный ущерб невинным людям".

В Штатах при этом выступили с заявлением, что получили от Украины письменные заверения в том, что ВСУ не будут применять такое оружие в городских районах, а также на территории РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Байден перед саммитом НАТО в Вильнюсе совершит визит в Великобританию, где встретится с королем Чарльзом и премьер-министром Риши Сунаком. Как заявил спикер главы британского правительства, лидеры обсудят предстоящий саммит Североатлантического альянса и Украину.

Кассетные боеприпасы для Украины

Украина в рамках нового пакета военной помощи от США получит кассетные боеприпасы и другое вооружение. Как обратил внимание американский президент Джо Байден, такие снаряды помогут военным ВСУ продолжить контрнаступление.

Также отмечается, что поставка кассетных боеприпасов станет временным шагом. Так, Вашингтон будет передавать такое вооружение Украине, пока на Западе не нарастят производство артиллерийских снарядов, то есть до весны 2024 года.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников развеял страхи по передаче кассетных боеприпасов, и назвал 5 главных принципов в их использовании.

Добавим, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что кассетные боеприпасы помогут компенсировать снарядный дефицит у наших военных. Кроме того, отметил он, это понятный язык для РФ.