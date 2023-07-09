ua ru
Нд, 09 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден напередодні саміту НАТО зустрінеться із Сунаком: обговорять Україну

Новость на русском →
Неділя 09 липня 2023 02:22
Байден напередодні саміту НАТО зустрінеться із Сунаком: обговорять Україну Фото: Байден і Сунак обговорять Україну перед самітом НАТО (twitter.com/RishiSunak)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден напередодні саміту НАТО у Вільнюсі здійснить візит до Великобританії, де зустрінеться із королем Чарльзом та прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В Білому домі заявили, що поїздка спрямована на подальше зміцнення тісних відносин між країнами. Американський лідер розпочне свій візит із зустрічі з королем Сполученого Королівства, вони обговорять питання зміни клімату вже у неділю, 9 липня.

У понеділок, 10 липня, Байден вирушить на Даунінг-стріт, де відбудеться його зустріч із прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Речник голови британського уряду заявив, що лідери обговорять майбутній саміт НАТО та Україну.

"Сполучене Королівство є провідним союзником Європи в НАТО, ми є найважливішим торговельним, оборонним і дипломатичним партнером Сполучених Штатів, і ми знаходимося в авангарді надання Україні підтримки, необхідної їй для успіху на полі бою", - заявив прем'єр Британії напередодні.

Після зустрічі Байден і Сунак вирушать до Литви, де лідери НАТО зберуться на ключовий саміт. Потім Байден вирушить у Гельсінкі для зустрічі з лідерами країн Північної Європи.

Саміт НАТО у Вільнюсі

11 та 12 липня в Литві пройде саміт НАТО, на якому Україна хоче отримати сигнал про підтримку вступу до Альянсу після закінчення війни. При цьому президент України Володимир Зеленський вважає, що країна має всі підстави для цього.

Напередодні саміту президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Джозеф Байден Ріші Сунак
NEWS
"Редіс" та "Волина" будуть в Україні. Всі командири оборони "Азовсталі" повертаються з Туреччини
"Редіс" та "Волина" будуть в Україні. Всі командири оборони "Азовсталі" повертаються з Туреччини
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі