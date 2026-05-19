Батько Єрмака побував у Росії, коли його син вже став помічником Зеленського, - "Схеми"

19:07 19.05.2026 Вт
Борис Єрмак їздив до Росії не один, стверджують ЗМІ
Батько Єрмака побував у Росії, коли його син вже став помічником Зеленського, - "Схеми" Фото: Борис Єрмак (facebook.com/ermak.boris)
Борис Єрмак, батько колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, відвідував Росію 2019 року. Це сталося вже після того, як його син отримав посаду в команді президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані проекту "Схеми", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як з'ясували журналісти "Схем", згідно з базою даних авіаперельотів, Борис Єрмак літав до Росії транзитом через Білорусь у листопаді 2019 року. Це сталося через кілька місяців після того, як Андрій Єрмак обійняв посаду помічника новообраного президента Володимира Зеленського.

"Схеми" стверджують, що 2 листопада 2019 року Борис Єрмак вирушив із Мінська в аеропорт "Пулково" в Санкт-Петербурзі, а вже 6 листопада він вирушив додому в Україну.

Також, за інформацією журналістів, із Борисом Єрмаком Росію відвідала його дружина, яка народилася в Санкт-Петербурзі.

Підозра Єрмаку

Нагадаємо, 11 травня колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак отримав підозру. За версією правоохоронців, Єрмак фігурував у схемі "відмивання" грошей на будівництві елітного містечка.

Йдеться про будівництво дорогих приватних будинків у Козині під Києвом.

НАБУ і САП встановили, що в рамках "схеми" було відмито близько 460 млн гривень.

Водночас у справі також фігурують бізнесмен Тимур Міндіч, який утік за кордон, і колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.

14 травня Єрмаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 140 млн гривень.

18 травня він уже вийшов із СІЗО, оскільки необхідну суму застави було внесено.

