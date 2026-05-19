Отец Ермака побывал в России, когда его сын уже стал помощником Зеленского, - "Схемы"

19:07 19.05.2026 Вт
Борис Ермак ездил в Россию не один, утверждают СМИ
aimg Иван Носальский
Фото: Борис Ермак (facebook.com/ermak.boris)
Борис Ермак, отец бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, посещал Россию в 2019 году. Это произошло уже после того, как его сын получил должность в команде президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные проекта "Схемы", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как выяснили журналисты "Схем", согласно базе данных авиаперелетов, Борис Ермак летал в Россию транзитом через Беларусь в ноябре 2019 года. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как Андрей Ермак занял должность помощника новоизбранного президента Владимира Зеленского.

"Схемы" утверждают, что 2 ноября 2019 года Борис Ермак отправился из Минска в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, а уже 6 ноября он отправился домой в Украину.

Также, по информации журналистов, с Борисом Ермаком Россию посетила его жена, которая родилась в Санкт-Петербурге.

Подозрение Ермаку

Напомним, 11 мая бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак получил подозрение. По версии правоохранителей, Ермак фигурировал в схеме "отмывания" денег на строительстве элитного городка.

Речь о строительстве дорогостоящих частных домов в Козине под Киевом.

НАБУ и САП установили, что в рамках "схемы" было отмыто около 460 млн гривен.

При этом в деле также фигурируют бизнесмен Тимур Миндич, который сбежал за границу, и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

14 мая Ермаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 140 млн гривен.

18 мая он уже вышел из СИЗО, поскольку необходимая сумма залога была внесена.

