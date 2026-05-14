Єрмаку обрали запобіжний захід: що вирішив суд

09:09 14.05.2026 Чт
Екскерівника ОП підозрюють у схемі з "відмиванням" грошей
Єрмаку обрали запобіжний захід: що вирішив суд Фото: Андрій Єрмак (Getty Images)
Суд обрав колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Варто зауважити, що сторона обвинувачення просила для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 180 млн гривень.

Процесуальні обов'язки

Якщо застава буде внесена, Єрмака звільнять із СІЗО, але накладуть на нього низку процесуальних обов'язків.

Серед них:

  • Бути на зв'язку: з'являтися до слідчого, прокурора або в суд за першим же викликом.
  • Звітувати про пересування: попереджати, якщо він змінить місце проживання чи роботу.
  • Не виїжджати з Києва: йому заборонено залишати межі міста без спеціального дозволу.
  • Здати паспорти: віддати на зберігання всі закордонні паспорти, дипломатичні паспорти та будь-які документи, що дозволяють виїхати з країни.
  • Носити "браслет": обов'язково носити електронний засіб контролю.
  • Заборона на спілкування. Єрмаку суворо заборонено обговорювати деталі справи з іншими підозрюваними та свідками. Серед них: Олексій Чернишов, Тимур Міндіч, Вероніка Анікієвич тощо.

Якщо Єрмак після внесення застави порушить хоча б одне з цих правил, то 140 мільйонів гривень підуть у дохід держави, а самого підозрюваного знову відправлять за ґрати.

Що каже Єрмак

Рішення суду набуває чинності негайно. Захист має 3 дні, щоб подати апеляцію до Апеляційної палати ВАКС.

Єрмак в залі суду одразу заявив, що оскаржуватиме рішення.

Щодо застави в 140 мільйонів гривень, екскерівник ОП стверджує, що в нього "немає таких грошей", але є "багато друзів" і він намагатиметься зібрати суму "якщо буде така можливість".

Єрмаку вручили підозру

Нагадаємо, вчора, 11 травня, співробітники САП і НАБУ проводили слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Спочатку відповідні відео з'явилися в мережі, потім інформацію підтвердили джерела РБК-Україна.

Після цього НАБУ повідомило, що екскерівнику ОП вручили підозру, оскільки, за даними слідства, він брав участь у схемі з "відмиванням" грошей на будівництві елітних приватних будинків.

Йдеться про будівництво елітного котеджного містечка "Династія" в Козині під Києвом. За версією правоохоронців, до злочинної групи також входили бізнесмен Тимур Міндіч та екс-віцепрем'єр Олексій Чернишов.

За даними НАБУ і САП, учасники схеми використовували корупційні активи для будівництва чотирьох приватних резиденцій.

Для конспірації фігуранти використовували псевдоніми (зокрема, за Єрмаком було закріплено код R2), а фінансування здійснювали як через підставний житлово-будівельний кооператив, так і шляхом передання великих сум готівки безпосередньо виконавцям робіт.

Загальна сума легалізованих коштів у рамках проєкту "Династія" становить понад 460 млн гривень.

Після розголосу в ЗМІ власники намагалися приховати активи, однак Вищий антикорупційний суд наклав арешт на всі земельні ділянки та об'єкти незавершеного будівництва в Козині.

