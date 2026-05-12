Президент Зеленський не фігурував в розслідуванні справи щодо "Династії", - голова САП

15:00 12.05.2026 Вт
2 хв
Що заявив голова САП після підозри Єрмаку?
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Президент України Володимир Зеленський не фігурує в межах досудового розслідування у справі про відмивання грошей через "Династію".

Як повідомляє РБК-Україна, про це на брифінгу сказав голова САП Олександр Клименко.

Єрмак відреагував на підозру від НАБУ і САП

Що сказав Клименко

"Президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування", - заявив Клименко на запитання журналістів.

Хто під слідством

Підозру у справі отримали:

  • колишній керівник Офісу президента;
  • колишній віцепрем'єр-міністр України;
  • бізнесмен Тімур Міндіч;
  • ще четверо учасників організованої групи.

Усім їм інкримінують відмивання грошей через будівництво елітного котеджного містечка "Династія" у Козині на Київщині.

Про що справа

За версією слідства, учасники схеми легалізували понад 460 мільйонів гривень - зокрема 8,9 мільйона доларів. Кошти надходили з різних джерел, у тому числі від корупційних схем в "Енергоатомі".

Учасникам схеми висунули підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України - відмивання майна, отриманого злочинним шляхом. Покарання за цією статтею - від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляло РБК-Україна, 11 травня НАБУ і САП розкрили деталі справи "Династія" - будівництво фінансувалося двома шляхами: частково через підставний житлово-будівельний кооператив, частково - готівкою, отриманою злочинним шляхом.

На сьогодні, 12 травня Вищий антикорупційний суд призначив засідання щодо обрання запобіжного заходу для Єрмак.

Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
