Банки та обмінники оновили курс валют: вартість долара і євро 28 травня

10:00 28.05.2026 Чт
3 хв
У яких банках сьогодні найнижчий курс долара та євро?
aimg Анастасія Мацепа
Банки та обмінники оновили курс валют: вартість долара і євро 28 травня Фото: банки та обмінники оновили курс валют (Getty Images)
Долар в обмінниках і банках продовжує поступово дорожчати. Євро також утримується поблизу позначки у 52 гривні, а окремі банки вже переглянули цінники в бік зростання.

Де сьогодні дешевше купити долар та євро і які курси виставили найбільші банки – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар в обмінниках: купівля – 44,22 грн (+2 коп), продаж – 44,10 грн без змін.
  • Євро в обмінниках: купівля – 51,80 грн (+5 коп), продаж – 51,60 грн (+5 коп).
  • Динаміка в банках: долар у більшості банків тримається вище 44,40 грн, а євро вже перевищує 52 грн у карткових курсах.
  • Курс у банках: найдешевший долар продає ПриватБанк, а найвищий курс євро залишається в Ощадбанку для карток.

Курс валют в обмінниках

Обмінні пункти сьогодні продовжили поступово піднімати курс валют. За даними порталу Minfin, середній курс купівлі долара зріс ще на 2 копійки – до 44,22 гривні. Продаж американської валюти залишився на рівні вчорашнього дня – 44,10 гривні.

Євро також продовжує дорожчати. Купити європейську валюту сьогодні можна в середньому за 51,80 гривні, що на 5 копійок більше, ніж учора. Курс продажу зріс до 51,60 гривні (+5 коп).

Фото: курс валют в обмінниках на 28 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

У банках різких змін немає, однак окремі фінустанови все ж переглянули курси порівняно з учорашнім днем.

ПриватБанк залишив курс долара без змін. У відділеннях американську валюту продають по 44,45 гривні, а картковий курс становить 44,44 гривні.

Євро у відділеннях банку також не змінилося – 51,85 гривні. Для карток курс продажу тримається на рівні 51,81 гривні.

Ощадбанк сьогодні підняв курс продажу долара у ''Мобільному Ощаді'' на 5 копійок – до 44,45 гривні. Для карток курс залишився без змін – 44,55 гривні.

Євро у мобільному застосунку подорожчало одразу на 10 копійок – до 51,90 гривні. Картковий курс також зріс на 10 копійок і тепер становить 52,05 гривні.

''ПУМБ'' утримує один із найвищих курсів продажу долара – 44,60 гривні у готівковому сегменті. Комерційний курс банку залишився без змін – 44,40 гривні. Євро у касах банку продають по 52 гривні.

Monobank також майже не змінював цінники. Долар продають по 44,43 гривні, а євро – по 51,80 гривні. Водночас курс купівлі євро знизився на 7 копійок – до 51,10 гривні.

Де дешевше купити валюту?

Долар: найвигідніше купувати в обмінниках – по 44,22 грн. Серед банків найнижчий курс продажу пропонує Monobank – 44,43 грн.

Євро: найнижчий курс серед банків зараз у Monobank та ПриватБанку – близько 51,80 грн. У ПУМБ та Ощадбанку курс вже перевищує 52 грн.

Де вигідніше здати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара наразі в обмінниках – 44,10 грн. Серед банків найвигідніший курс тримають Ощадбанк та ПУМБ – по 44 грн.

Євро: найвигідніше здавати євро в обмінниках – по 51,60 грн. Серед банків найвищий курс купівлі євро пропонує Ощадбанк – 51,40 грн.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Швеція продасть Україні винищувачі Gripen кількох модифікацій
