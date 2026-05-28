Банки и обменники обновили курс валют: стоимость доллара и евро 28 мая

10:00 28.05.2026 Чт
3 мин
В каких банках сегодня самый низкий курс доллара и евро?
aimg Анастасия Мацепа
Фото: банки и обменники обновили курс валют (Getty Images)
Доллар в обменниках и банках продолжает постепенно дорожать. Евро также удерживается вблизи отметки в 52 гривны, а отдельные банки уже пересмотрели ценники в сторону роста.

Где сегодня дешевле купить доллар и евро и какие курсы выставили крупнейшие банки - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар в обменниках: покупка - 44,22 грн (+2 коп), продажа - 44,10 грн без изменений.
  • Евро в обменниках: покупка - 51,80 грн (+5 коп), продажа - 51,60 грн (+5 коп).
  • Динамика в банках: доллар в большинстве банков держится выше 44,40 грн, а евро уже превышает 52 грн в карточных курсах.
  • Курс в банках: самый дешевый доллар продает ПриватБанк, а самый высокий курс евро остается в Ощадбанке для карт.

Курс валют в обменниках

Обменные пункты сегодня продолжили постепенно поднимать курс валют. По данным портала Minfin, средний курс покупки доллара вырос еще на 2 копейки - до 44,22 гривны. Продажа американской валюты осталась на уровне вчерашнего дня - 44,10 гривны.

Евро также продолжает дорожать. Купить европейскую валюту сегодня можно в среднем за 51,80 гривны, что на 5 копеек больше, чем вчера. Курс продажи вырос до 51,60 гривны (+5 коп).

Фото: курс валют в обменниках на 28 мая (инфографика РБК-Украина)

Фото: курс валют в обменниках на 28 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В банках резких изменений нет, однако отдельные финучреждения все же пересмотрели курсы по сравнению со вчерашним днем.

ПриватБанк оставил курс доллара без изменений. В отделениях американскую валюту продают по 44,45 гривны, а карточный курс составляет 44,44 гривны.

Евро в отделениях банка также не изменилось - 51,85 гривны. Для карточек курс продажи держится на уровне 51,81 гривны.

Ощадбанк сегодня поднял курс продажи доллара в ''Мобильном Ощаде'' на 5 копеек - до 44,45 гривны. Для карточек курс остался без изменений - 44,55 гривны.

Евро в мобильном приложении подорожало сразу на 10 копеек - до 51,90 гривны. Карточный курс также вырос на 10 копеек и теперь составляет 52,05 гривны.

''ПУМБ' ' удерживает один из самых высоких курсов продажи доллара - 44,60 гривны в наличном сегменте. Коммерческий курс банка остался без изменений - 44,40 гривны. Евро в кассах банка продают по 52 гривны.

Monobank также почти не менял ценники. Доллар продают по 44,43 гривны, а евро - по 51,80 гривны. В то же время курс покупки евро снизился на 7 копеек - до 51,10 гривны.

Где дешевле купить валюту?

Доллар: выгоднее всего покупать в обменниках - по 44,22 грн. Среди банков самый низкий курс продажи предлагает Monobank - 44,43 грн.

Евро: самый низкий курс среди банков сейчас у Monobank и ПриватБанка - около 51,80 грн. В ПУМБ и Ощадбанке курс уже превышает 52 грн.

Где выгоднее сдать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сейчас в обменниках - 44,10 грн. Среди банков самый выгодный курс держат Ощадбанк и ПУМБ - по 44 грн.

Евро: выгоднее всего сдавать евро в обменниках - по 51,60 грн. Среди банков самый высокий курс покупки евро предлагает Ощадбанк - 51,40 грн.

Читайте также: Что делать, если нечем платить кредит: эксперт назвал первый шаг после потери работы

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

