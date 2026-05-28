Швеція продасть Україні винищувачі Gripen кількох модифікацій

Вже сьогодні шведський прем'єр Ульф Крістерссон на пресконференції на військовій базі Уппланд в Уппсалі оголосить про передачу Україні винищувачів Jas 39 Gripen. Мова йде про літаки модифікацій C/D.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведський портал Aftonbladet .

Також розпочнуться переговори щодо майбутнього продажу Україні додаткових літаків, сучасніших Gripen E. Згідно з інформацією, Україна оплатить ці літаки коштом кредитів ЄС.

Минулого року Швеція та Україна підписали лист про наміри, який може призвести до угоди на 100–150 літаків Gripen.

Характеристики винищувачів Gripen

Цей винищувач створювався спеціально для умов, що максимально наближені до нинішніх українських реалій. Головною особливістю є здатність літака до розосередженого базування.

Винищувач може злітати та сідати навіть на ділянках звичайних шосе та коротких злітно-посадкових смугах. Окрім мобільності, Gripen вирізняється швидкістю обслуговування мінімальною кількістю персоналу.

Для місій типу "повітря - повітря" повне дозаправлення та переозброєння займає менше ніж 10 хвилин, а для ударів по наземних цілях - менше ніж 20 хвилин.

Чим цікава модифікація Gripen E

Ця модифікація оснащена двигуном General Electric F414G, що забезпечує швидкість до 2500 км/год та бойовий радіус понад 800 кілометрів.

Система виявлення Raven ES-05 з активною фазовою антенною решіткою дозволяє бачити цілі на великих відстанях навіть за умови інтенсивної дії ворожих засобів РЕБ.

Машина здатна нести ракети Meteor з дальністю понад 100 кілометрів, що створює перевагу над російськими перехоплювачами.