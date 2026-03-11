"Банк на колесах" вперше з’явиться на заході України: де та як працюватиме

Останні новини "Ощадбанку"

Нагадаємо, раніше "Ощадбанк" провів масштабне оновлення цифрових сервісів, спрямоване на підвищення стабільності та швидкості роботи системи.

Крім того, технічні фахівці банку детально пояснили причини тимчасових збоїв у застосунку, які виникали раніше, та надали інструкції щодо їх швидкого усунення.

Також фінустанова зробила важливу заяву щодо терміну дії карток. Картки, термін яких завершився під час воєнного стану, було автоматично продовжено для зручності клієнтів.

Для покращення клієнтського досвіду банк також запровадив сервіс без зайвих комісій, що дозволяє користувачам уникати додаткових витрат при розрахунках.

Додатково в роботу банку було впроваджено систему ШІ-помічників, які допомагають оперативно консультувати користувачів у режимі реального часу.