Балістика з півдня: РФ запустила по Україні ракети, що відомо

Військові поінформували про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півдня. Таке попередження у ПС оприлюднили о 04:48 у своєму Telegram.

Пізніше стало відомо про запуск противником ракети, яка рухалася у напрямку Очакова Миколаївської області.

"Херсон! Укриття! Ще одна ракета курсом на Херсон!" - повідомили військові пізніше.

Крім того, згодом у Повітряних силах розповіли, що ворожа ракетна змінила напрямок на Миколаїв.

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