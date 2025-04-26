UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Балістика з півдня: РФ запустила по Україні ракети, що відомо

Фото: у низці областей України вночі оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники у ніч проти 26 квітня запустили ракети у бік України для чергової повітряної атаки. Такий обстріл стався на тлі загрози щодо балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та карту повітряної тривоги.

Військові поінформували про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півдня. Таке попередження у ПС оприлюднили о 04:48 у своєму Telegram.

Пізніше стало відомо про запуск противником ракети, яка рухалася у напрямку Очакова Миколаївської області.

"Херсон! Укриття! Ще одна ракета курсом на Херсон!" - повідомили військові пізніше.

Крім того, згодом у Повітряних силах розповіли, що ворожа ракетна змінила напрямок на Миколаїв.

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ракетна атакаРакетний ударПовітряна тривога