Баллистика с юга: РФ запустила по Украине ракеты (отбой)

Военные проинформировали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юга. Такое предупреждение в ПС обнародовали в 04:48 в своем Telegram.

Позже стало известно о запуске противником ракеты, которая двигалась в направлении Очакова Николаевской области.

"Херсон! Укрытие! Еще одна ракета курсом на Херсон!" - сообщили военные позже.

Кроме того, впоследствии в Воздушных силах рассказали, что вражеская ракетная изменила направление на Николаев.

Обновлено: отбои тревоги

Около 05:18 по областям стали отменять воздушную тревогу.

При этом в северных регионах угроза вражеских атак остается

Военные также заявили об отбое угрозы применения противником баллистического вооружения.

Дроновая атака ночью

Добавим, что этой ночью продолжается дроновая атака врага. Ранее сообщалось, что в Кропивницком было слышно несколько взрывов, перед этим в сторону города фиксировалось движение нескольких групп БПЛА противника.

Позже глава ОВА Кировоградской области рассказал, что в Кропивницком в результате ударов дронов-камикадзе противника были повреждены складские помещения. Кроме того, БПЛА врага повредил башню мобильной связи в Липняжской громаде Новоукаинского района.

Кроме того, под дроновый удар попал город Каменское Днепропетровской области - там в результате обстрела произошел пожар в жилой многоэтажке, известно о трех пострадавших, среди которых есть ребенок.

Массированная воздушная атака 24 апреля

Напомним, что в ночь на 24 апреля российские захватчики нанесли мощный комбинированный удар по Украине - росармия применила для ударов 70 ракет различных типов и 145 дронов.

Главной целью той атаки была украинская столица, на которую враг запустил ракеты и дроны-камикадзе. В Святошинском районе Киева из-за атаки противника был сильно поврежден жилой дом. Всего российская атака унесла жизни 12 человек, еще 87 человек пострадали.

Как подтвердил позже президент Владимир Зеленский, россияне ударили по Киеву северокорейской баллистической ракетой.

Добавим, что 24 апреля под обстрелом РФ были также Харьков, Хмельницкая, Сумская и Днепропетровская области. Больше об этом - в отдельном материале РБК-Украина.