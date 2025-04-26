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Атака дронів на Кропивницький: під прицілом були склади, триває ліквідація наслідків

Субота 26 квітня 2025 02:06
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Атака дронів на Кропивницький: під прицілом були склади, триває ліквідація наслідків Ілюстративне фото: у Кропивницькому розповіли про "прильоти" через атаку дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Кропивницькому внаслідок російського повітряного удару із застосуванням дронів-камікадзе були пошкоджені складські приміщення. Тривають роботи з усунення наслідків атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

За словами чиновника, Кропивницький "пережив чергову ворожу дронову атаку".

"Станом на зараз, маємо інформацію про розбиті складські приміщення. Працюють рятувальники", - йдеться в публікації керівника ОВА у Telegram.

Також він зазначив, що за попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

"Детальніша інформація про пошкодження майна - згодом", - додав чиновник.

Удар дронів по Кропивницькому

Нагадаємо, ввечері напередодні, 25 квітня, був зафіксований запуск дронів-камікадзе з боку російських загарбників. Через загрозу атаки "Шахедів" у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Вже близько пів на першу ночі у Кропивницькому було чути кілька вибухів. У Повітряних силах повідомляли про рух кількох груп ударних БПЛА противника у напрямку міста.

Додамо, що у місцевих пабліках писали про роботу ППО на тлі ворожої дронової атаки.

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Кропивницький Атака дронів
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