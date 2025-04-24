РФ випустила по Україні 70 ракет та 145 дронів: атаку відбивали F-16 і Mirage
Росія в ніч на 24 квітня випустила по Україні 70 ракет різних типів та 145 дронів. Основний напрямок удару ворога - Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Всього Росі за ніч випустила по Україні 215 повітряних цілей, а саме:
- 11 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків - Брянська, Воронезька, Курська області.);
- 37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків - Саратовська область);
- 6 крилатих ракет "Іскандер-К" (район пусків - Донецька область);
- 12 крилатих ракет "Калібр" (з акваторії Чорного моря);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків - Бєлгородська область);
- 145 ударних дронів Shahed та дронів-імітаторів різних типів (з Брянська, Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська тамису Чауда у Криму).
Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, основним напрямком удару ворога цієї ночі був Київ.
Сили протиповітряної оборони збили 48 ракет (7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 31 крилату ракету Х-101, 6 крилатих ракет "Калібр", 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69) та 64 "Шахеди".
Ще 68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
"У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.
Масована атака РФ на Україну
У ніч на 24 квітня Росія завдала масованого удару по Україні. Під обстрілом опинилися Київ, Харків, а також області - Дніпропетровська, Житомирська, Полтавська, Хмельницька, Сумська і Запорізька.
У Києві найбільше постраждав Святошинський район - там частково зруйновано житловий будинок. На місці працюють рятувальники, триває розбір завалів. За останніми даними, у столиці загинули дев'ять осіб, понад 70 - поранені, серед них діти.
Харків, за словами мера, росіяни атакували 24 рази за ніч. Є влучання по житлових районах, дві людини постраждали.
Всі деталі атаки, наслідки і кадри руйнувань - у матеріалі РБК-Україна.
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