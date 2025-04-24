РФ випустила по Україні 70 ракет та 145 дронів: атаку відбивали F-16 і Mirage

Росія в ніч на 24 квітня випустила по Україні 70 ракет різних типів та 145 дронів. Основний напрямок удару ворога - Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей ", - йдеться у повідомленні.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Ще 68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, основним напрямком удару ворога цієї ночі був Київ.

Всього Росі за ніч випустила по Україні 215 повітряних цілей, а саме:

Масована атака РФ на Україну

У ніч на 24 квітня Росія завдала масованого удару по Україні. Під обстрілом опинилися Київ, Харків, а також області - Дніпропетровська, Житомирська, Полтавська, Хмельницька, Сумська і Запорізька.

У Києві найбільше постраждав Святошинський район - там частково зруйновано житловий будинок. На місці працюють рятувальники, триває розбір завалів. За останніми даними, у столиці загинули дев'ять осіб, понад 70 - поранені, серед них діти.

Харків, за словами мера, росіяни атакували 24 рази за ніч. Є влучання по житлових районах, дві людини постраждали.

Всі деталі атаки, наслідки і кадри руйнувань - у матеріалі РБК-Україна.

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