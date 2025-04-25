Після доби пошуків у Києві завершили рятувальну операцію: скільки жертв і поранених

Фото: у Києві завершили рятувальну операцію у Святошинському районі (t.me/dsns_telegram)

У Києві завершили рятувальну операцію на місці удару РФ по житловому будинку у Святошинському районі. Пошуки тривали понад добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

"У Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку", - повідомили рятувальники. Станом на ранок 25 квітня відомо, що внаслідок російської атаки на Київ загинуло 12 осіб. Ще 87 людей постраждали. На місці ворожої атаки тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники розбирають пошкоджені будівельні конструкції. На місці події працюють 73 рятувальники та 25 одиниць техніки ДСНС. Фото: у Києві завершили рятувальні роботи після атаки 24 квітня (t.me/dsns_telegram)