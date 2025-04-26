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Горять квартири, дитина серед постраждали: Ворог вдарив по багатоповерхівці у Кам'янському

Кам'янське, Субота 26 квітня 2025 04:00
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Горять квартири, дитина серед постраждали: Ворог вдарив по багатоповерхівці у Кам'янському Ілюстративне фото: через удар дронів у Кам'янському сталася пожежа у будинку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Місто Кам'янське Дніпропетровської області зазнало цієї ночі дронової атаки. В результаті обстрілу сталася пожежа у житловій багатоповерхівці, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Кам'янське. Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру. Ворожий безпілотник поцілив у житлову дев'ятиповерхівку. Горять квартири", - розповів чиновник у своєму Telegram.

Він додав, що на місці події тривають роботи усіх відповідних екстрених служб.

Крім того, за попередніми даними, постраждали три людини, і серед них є дитина.

Глава ОВА зазначив, що більше інформації щодо наслідків дронової атаки на місто він оприлюднить вже зранку.

Довідково: Кам'янське розташоване на берегах Кам'янського водосховища, у середній течії Дніпра, нижче греблі Середньодніпровської ГЕС, за 35 км на захід від обласного центру - міста Дніпро. Населення Кам'янського (за даними Держстату України станом на 1 січня 2022 року) складає 226 845 осіб.

Горять квартири, дитина серед постраждали: Ворог вдарив по багатоповерхівці у Кам'янському

Нічна атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, напередодні ввечері був зафіксований запуск дронів-камікадзе з боку російських загарбників. Через загрозу атаки "Шахедів" у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Вже вночі стало відомо, що у Кропивницькому було чути кілька вибухів на тлі дронової атаки.

Пізніше глава ОВА Кіровоградської області розповів, що у Кропивницькому внаслідок ударів дронів-камікадзе противника були пошкоджені складські приміщення. Крім того, БПЛА ворога пошкодив вежу мобільного зв'язку у Липнязькій громаді Новоукаїнського району.

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