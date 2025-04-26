Горять квартири, дитина серед постраждали: Ворог вдарив по багатоповерхівці у Кам'янському

Місто Кам'янське Дніпропетровської області зазнало цієї ночі дронової атаки. В результаті обстрілу сталася пожежа у житловій багатоповерхівці, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака .

"Кам'янське. Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру. Ворожий безпілотник поцілив у житлову дев'ятиповерхівку. Горять квартири", - розповів чиновник у своєму Telegram.

Він додав, що на місці події тривають роботи усіх відповідних екстрених служб.

Крім того, за попередніми даними, постраждали три людини, і серед них є дитина.

Глава ОВА зазначив, що більше інформації щодо наслідків дронової атаки на місто він оприлюднить вже зранку.

Довідково: Кам'янське розташоване на берегах Кам'янського водосховища, у середній течії Дніпра, нижче греблі Середньодніпровської ГЕС, за 35 км на захід від обласного центру - міста Дніпро. Населення Кам'янського (за даними Держстату України станом на 1 січня 2022 року) складає 226 845 осіб.