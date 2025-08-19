Балістика, крилаті ракети та сотні дронів: у ЗСУ розкрили подробиці нічної атаки росіян

Російські війська у ніч на 19 серпня атакували Україну крилатими ракетами, балістикою, а також сотнями ударних безпілотників. Сили ППО знищили переважну більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.