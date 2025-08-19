ua en ru
Баллистика, крылатые ракеты и сотни дронов: в ВСУ раскрыли подробности ночной атаки россиян

Вторник 19 августа 2025 09:28
Баллистика, крылатые ракеты и сотни дронов: в ВСУ раскрыли подробности ночной атаки россиян Фото: в ВСУ раскрыли подробности ночной атаки россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска в ночь на 19 августа атаковали Украину крылатыми ракетами, баллистикой, а также сотнями ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили подавляющее большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Российские войска сегодня ночью, 19 августа, применили:

  • 270 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ;
  • 5 баллистических ракет "Искандер-М" из Ростовской, Воронежской областей РФ, а также ВОТ Крыма;
  • 5 крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации над акваторией Каспийского моря.

Вражескую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 236 воздушных целей:

  • 230 вражеских дронов типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 4 крылатые ракеты Х-101.

При этом зафиксировано попадание 4 ракет и 40 дронов на 16 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 3 локациях.

Обстрел Украины 19 августа

Сегодня ночью, 19 августа, войска РФ атаковали северные, южные и центральные регионы Украины с применением ударных дронов, а также крылатых и баллистических ракет.

В частности, в Кременчугском и Лубенском районах Полтавской области были удары и падения обломков, повреждены административные здания предприятий. Известно, что Кременчуг после российского обстрела затянуло густым черным дымом. Мэр Виталий Малецкий показал, как выглядит город после ударов РФ.

Также российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области двумя ракетами "Искандер-М". В результате атаки травмирована одна женщина.

