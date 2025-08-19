ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ вдарила по Слов’янську двома ракетами "Іскандер": є постраждала

Вівторок 19 серпня 2025 08:41
UA EN RU
РФ вдарила по Слов’янську двома ракетами "Іскандер": є постраждала Фото: Ворог ударив по Слов’янську двома ракетами "Іскандер-М" (t.me/slv_vca)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська обстріляли Слов’янськ двома ракетами. Є поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слов'янську міську ВА.

Увечері 18 серпня російські війська здійснили ракетний обстріл Слов’янська на Донеччині.

Близько 21:00 зафіксовано влучання двох ракет "Іскандер-М" у промислову зону мікрорайону Лісний.

За словами Ляха, внаслідок атаки постраждала одна цивільна жінка. Вона перебуває у лікарні, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Фото: Ворог ударив по Слов’янську двома ракетами "Іскандер-М" (t.me/slv_vca)

"Наразі їй надається вся необхідна допомога", - зазначив Лях.

Крім того, вночі мешканці Слов’янська чули звуки роботи дронів-камікадзе типу "Shahed", які атакували поза межами міста.

Атака на Слов'янськ

Нагадаємо, раніше начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що росіяни вдарили дронами по Слов'янську в ніч на 13 липня.

За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, дитсадок і лікарню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"