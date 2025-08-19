РФ вдарила по Слов’янську двома ракетами "Іскандер": є постраждала

Російські війська обстріляли Слов’янськ двома ракетами. Є поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слов'янську міську ВА.

Увечері 18 серпня російські війська здійснили ракетний обстріл Слов’янська на Донеччині. Близько 21:00 зафіксовано влучання двох ракет "Іскандер-М" у промислову зону мікрорайону Лісний. За словами Ляха, внаслідок атаки постраждала одна цивільна жінка. Вона перебуває у лікарні, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. Фото: Ворог ударив по Слов’янську двома ракетами "Іскандер-М" (t.me/slv_vca) "Наразі їй надається вся необхідна допомога", - зазначив Лях. Крім того, вночі мешканці Слов’янська чули звуки роботи дронів-камікадзе типу "Shahed", які атакували поза межами міста.