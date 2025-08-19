ua en ru
Влучання і знеструмлення: росіяни масовано атакували Кременчук і Лубни

Полтавська область, Вівторок 19 серпня 2025 07:25
Влучання і знеструмлення: росіяни масовано атакували Кременчук і Лубни Ілюстративне фото: працівник ДСНС України ліквідовує наслідки ворожих атак (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Валерій Савицький

Вночі російські загарбники обстріляли дронами і ракетами два райони Полтавської області. Внаслідок прильотів і падіння уламків, виникли масштабні перебої з електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута та мера Кременчука Віталія Малецького.

За його словами, внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах, постраждали адміністративні будівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

"У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Підрозділи ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив Когут.

Мер Кременчука Віталій Малецький оприлюднив фото пожежі в місті після ворожих ударів.

Влучання і знеструмлення: росіяни масовано атакували Кременчук і Лубни

Фото: міський голова Кременчука Віталій Малецький (https://t.me/vitalii_maletskyi/1058)

Атака на Полтавську область

В ніч на 19 серпня російські військові масштабно обстріляли Полтавську область.

Спочатку райони Лубнів та Кременчука були атаковані ударними дронами. Зокрема, в Лубнах прогриміли щонайменше 30 вибухів.

О 03:30 агресор вдарив по Кременчуку балістичними ракетами "Іскандер-М".

Згодом стратегічні бомбардувальники Ту-95 випустили по району Кременчука групу крилатих ракет. Близько 05:25 у місті пролунала серія потужних вибухів, повідомлялося про роботу ППО.

