Влучання і знеструмлення: росіяни масовано атакували Кременчук і Лубни

Вночі російські загарбники обстріляли дронами і ракетами два райони Полтавської області. Внаслідок прильотів і падіння уламків, виникли масштабні перебої з електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута та мера Кременчука Віталія Малецького.

За його словами, внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах, постраждали адміністративні будівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. "У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Підрозділи ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив Когут. Мер Кременчука Віталій Малецький оприлюднив фото пожежі в місті після ворожих ударів. Фото: міський голова Кременчука Віталій Малецький (https://t.me/vitalii_maletskyi/1058)