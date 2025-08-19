ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Затягнуло чорним димом: який вигляд має Кременчук після масованої атаки РФ

Вівторок 19 серпня 2025 08:26
UA EN RU
Затягнуло чорним димом: який вигляд має Кременчук після масованої атаки РФ Фото: Кременчук затягнуло чорним димом після масованої атаки РФ (t.me/vitalii_maletskyi/1058)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні вночі, 19 серпня, Кременчук у Полтавський області пережив масовану атаку росіян. Після обстрілу місто затягнуло густим чорними димом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням мера міста Віталія Малецького.

За словами мера, у Кременчуку пролунали десятки вибухів. Під ударом опинилися об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Інформацію про наслідки ще уточнюються.

Малецький подякував силам ППО, які відбивали атаку, та рятувальникам ДСНС, що одразу розпочали ліквідацію пожеж.

"Щодо пошкоджених будинків - спеціальна комісія визначить ступінь збитків для кожної квартири і будинку, ніхто не залишиться без допомоги і підтримки", - заявив мер.

Атака на Полтавську область

Уночі росіяни завдали масованого удару по Полтавській області. На регіон з різних напрямків летіли ударні дрони, балістика, а також крилаті ракети.

За даними ОВА, зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.

Також окупанти запустили на Кременчук крилаті ракети з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У місті лунали чисельні вибухи, повідомлялося про роботу ППО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Кременчук Російська Федерація
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"