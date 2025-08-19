Затягнуло чорним димом: який вигляд має Кременчук після масованої атаки РФ
Сьогодні вночі, 19 серпня, Кременчук у Полтавський області пережив масовану атаку росіян. Після обстрілу місто затягнуло густим чорними димом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням мера міста Віталія Малецького.
За словами мера, у Кременчуку пролунали десятки вибухів. Під ударом опинилися об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Інформацію про наслідки ще уточнюються.
Малецький подякував силам ППО, які відбивали атаку, та рятувальникам ДСНС, що одразу розпочали ліквідацію пожеж.
"Щодо пошкоджених будинків - спеціальна комісія визначить ступінь збитків для кожної квартири і будинку, ніхто не залишиться без допомоги і підтримки", - заявив мер.
Атака на Полтавську область
Уночі росіяни завдали масованого удару по Полтавській області. На регіон з різних напрямків летіли ударні дрони, балістика, а також крилаті ракети.
За даними ОВА, зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.
У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.
Також окупанти запустили на Кременчук крилаті ракети з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У місті лунали чисельні вибухи, повідомлялося про роботу ППО.