Балістична атака РФ знищила логістичний комплекс PUMA

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та області балістикою і дронами. Загалом ворог застосував 28 ракет і 115 безпілотників, і сили ППО не змогли збити жодної з балістичних ракет.

PUMA стала не єдиним бізнесом, який втратив центр вночі. Унаслідок ударів було знищено сортувальний центр "Нової пошти", де загинули троє людей, а також головний склад ROZETKA.

Крім того, під удар потрапили об'єкти "Епіцентру". Загалом у Києві внаслідок атаки загинули люди, ще десятки дістали поранення.