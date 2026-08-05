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РФ знищила головний склад ROZETKA у день 21-річчя компанії

10:43 05.08.2026 Ср
2 хв
На складі обробляли понад 100 тисяч замовлень у день
aimg Олена Чупровська
РФ знищила головний склад ROZETKA у день 21-річчя компанії Фото: компанія "Розетка" втратила свій основний склад (Getty Images)
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Компанія ROZETKA, яка мала сьогодні святкувати 21-річчя, через удар балістикою втратила свій найбільший склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост співзасновниці ROZETKA Ірини Чечоткіної у Фейсбуці.

Три ракети знищили головний склад ROZETKA

Ірина Чечоткіна розповіла, що по розподільчому центру компанії в Броварах вдарили три балістичні ракети.

"Ми відкрили розподільчий складський комплекс у Броварах на початку 2017 року. Він був найбільшим, найавтоматизованішим. Нашою гордістю. Тут ми обробляли понад 100 тисяч замовлень на день. Він не підлягає відновленню", - написала вона.

За її словами, сьогодні вона мала опублікувати зовсім інший допис - подяку клієнтам, партнерам і команді з нагоди 21-річчя компанії.

Співзасновниця ROZETKA зізналася, що вночі спостерігала, як горить справа всього її життя.

"ROZETKA працює. Дякую кожному, хто підтримує нас і хто зробить покупку сьогодні. Відчути, що ми не самі в цю мить, важливо, як ніколи", - додала вона.

Атака на Київ та область: наслідки

Цієї ночі, 5 серпня, росіяни вдарили по Києву балістикою та дронами, через що в кількох районах міста спалахнули пожежі на складах, в житлових будинках і на території нежитлової забудови. В Голосіївському районі стався витік аміаку.

На Київщині, за даними ДСНС, загинули 14 людей, ще близько 30 постраждали - масштабні пожежі складів охопили Бровари, Велику Димерку, Квітневе та Перемогу, а через удари по логістичних центрах призупинився рух Укрзалізниці.

Нагадаємо, ворог влучив і по сортувальному центру "Нової пошти" в Києві касетними боєприпасами - загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив терміново скликати зустрічі уряду з представниками бізнесу. Загалом унаслідок атаки 28 ракетами та 115 дронами загинули 17 людей, ще 44 отримали поранення.

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