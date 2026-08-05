РФ знищила головний склад ROZETKA у день 21-річчя компанії
Компанія ROZETKA, яка мала сьогодні святкувати 21-річчя, через удар балістикою втратила свій найбільший склад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост співзасновниці ROZETKA Ірини Чечоткіної у Фейсбуці.
Три ракети знищили головний склад ROZETKA
Ірина Чечоткіна розповіла, що по розподільчому центру компанії в Броварах вдарили три балістичні ракети.
"Ми відкрили розподільчий складський комплекс у Броварах на початку 2017 року. Він був найбільшим, найавтоматизованішим. Нашою гордістю. Тут ми обробляли понад 100 тисяч замовлень на день. Він не підлягає відновленню", - написала вона.
За її словами, сьогодні вона мала опублікувати зовсім інший допис - подяку клієнтам, партнерам і команді з нагоди 21-річчя компанії.
Співзасновниця ROZETKA зізналася, що вночі спостерігала, як горить справа всього її життя.
"ROZETKA працює. Дякую кожному, хто підтримує нас і хто зробить покупку сьогодні. Відчути, що ми не самі в цю мить, важливо, як ніколи", - додала вона.
Атака на Київ та область: наслідки
Цієї ночі, 5 серпня, росіяни вдарили по Києву балістикою та дронами, через що в кількох районах міста спалахнули пожежі на складах, в житлових будинках і на території нежитлової забудови. В Голосіївському районі стався витік аміаку.
На Київщині, за даними ДСНС, загинули 14 людей, ще близько 30 постраждали - масштабні пожежі складів охопили Бровари, Велику Димерку, Квітневе та Перемогу, а через удари по логістичних центрах призупинився рух Укрзалізниці.
Нагадаємо, ворог влучив і по сортувальному центру "Нової пошти" в Києві касетними боєприпасами - загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення.
Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив терміново скликати зустрічі уряду з представниками бізнесу. Загалом унаслідок атаки 28 ракетами та 115 дронами загинули 17 людей, ще 44 отримали поранення.