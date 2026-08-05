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Баллистическая атака РФ уничтожила логистический комплекс PUMA

15:45 05.08.2026 Ср
1 мин
В компании рассказали, какие последствия атака будет иметь для покупателей
aimg Валерия Абабина
Фото: Уничтоженный логистический центр Puma из-за атаки РФ (facebook.com MNSKOB)

В результате российской баллистической атаки в ночь на 5 августа в Украине полностью уничтожен логистический комплекс с товарами бренда PUMA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PUMA Ukraine.

В компании рассказали, что логистический комплекс с товарами бренда уничтожен полностью. В то же время, команда PUMA Ukraine не пострадала.

По словам представителей компании, в ближайшие недели, а вероятно и месяцы, в Украине может наблюдаться дефицит отдельных товаров PUMA.

Фото: (скриншот публикации Puma Ukraine в инстаграмме)

В компании уже работают над возобновлением поставок и прилагают усилия, чтобы как можно быстрее обеспечить наличие ассортимента.

Напомним, в ночь на 5 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву и области баллистикой и дронами. В общей сложности враг применил 28 ракет и 115 беспилотников, и силы ПВО не смогли сбить ни одной из баллистических ракет.

PUMA стала не единственным бизнесом, потерявшим центр ночью. В результате ударов был уничтожен сортировочный центр "Новой почты", где погибли три человека, а также главный состав ROZETKA .

Кроме того, под удар попали объекты "Эпицентра". Всего в Киеве в результате атаки погибли люди, еще десятки получили ранения.

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