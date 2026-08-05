Баллистическая атака РФ уничтожила логистический комплекс PUMA

В результате российской баллистической атаки в ночь на 5 августа в Украине полностью уничтожен логистический комплекс с товарами бренда PUMA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PUMA Ukraine.

В компании рассказали, что логистический комплекс с товарами бренда уничтожен полностью. В то же время, команда PUMA Ukraine не пострадала.

По словам представителей компании, в ближайшие недели, а вероятно и месяцы, в Украине может наблюдаться дефицит отдельных товаров PUMA.

Фото: (скриншот публикации Puma Ukraine в инстаграмме)

В компании уже работают над возобновлением поставок и прилагают усилия, чтобы как можно быстрее обеспечить наличие ассортимента.