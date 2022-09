Балаклее приготовиться? Что известно о ситуации в Харьковской области

Следует отметить, что российские официальные лица тоже не подтверждают продвижение Вооруженных сил Украины на этом направлении. А СМИ со ссылкой на свои "военно-гражданские администрации" отрицают наступление на Балаклею.

Фото: населенные пункты под Балаклеей, за которые идут бои (google.com/maps)

Другое дело - так называемые "военкоры", которые пишут якобы с полей. В частности, Telegram-канал "Старше Эдды" отмечает, что украинские войска взяли под огневой контроль северную трассу на Купянск, могли выбить россиян из Волохова Яра и взяли Балаклею в оперативное окружение. Там же полагают, что ВСУ могут попытаться выйти к Купянску, отрезав Балаклею и Изюм.

Кроме того, авторы пишут, что якобы в наступлении на Балаклею задействованы до 9 000 украинских военных, часть подразделений продвигается на Савинцы и пытается перерезать дорогу, по которой осуществляется снабжение российских войск. По состоянию на сейчас в районе якобы работает российская авиация.

Другой Telegram-канал "Записки Ветерана" отмечает, что бойцы ВСУ еще не вернули Волохов Яр под контроль, а пытаются обойти его и сковать противника. Основной же удар планируется на Купянском направлении.

"Сегодня весь день будут "качели". Ситуация очень напряженная. К исходу дня будут видны промежуточные результаты. Сейчас однозначно что-то говорить сложно", - пишут "военкоры".

Еще один "военкор" Владлен Татарский подтвердил бои за Балаклею и добавил, что отряды Росгвардии отказались выходить из города и "будут биться до конца". А террорист Игорь Гиркин (бывший "министр обороны ДНР") тоже пишет, что Вооруженные силы Украины якобы сумели взять российский гарнизон Балаклеи в оперативное окружение, освободив Волохов Яр и Вербовку.

Фото: ситуация в районе Балаклеи (understandingwar.org)

Американский Институт изучения войны (ISW), основываясь на данных из соцсетей, опубликованных видео и фото, прямо пишет, украинские силы 6 сентября перешли в контратаку в районе Балаклеи, могли закрепиться на ее окраине и, вероятно, отбросили противника на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка. Также предположительно освобождено село Вербовка менее чем в 3 км к северу западу от Балаклеи.

Ukrainian forces entered Balakliya in #Kharkiv Oblast. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/VldioxgEND

Помимо этого в сети появляются кадры с геолокацией, на которых видно, что украинские войска, предположительно, заходят в населенные пункты Вербовка, Волохов Яр, Яковенково и Байрак. Также есть сведение об уничтожении моста через Среднюю Балаклейку, а пользователи социальных сетей пишут, что российские войска отошли с блокпостов в 6 км к западу от Балаклеи.

Ukrainian forces liberated Bairak, just south of Balakliia in #Kharkiv Oblast. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/pRJAyz7eK9