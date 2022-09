Балаклії приготуватися? Що відомо про ситуацію в Харківській області

Слід зазначити, що російські офіційні особи теж не підтверджують просування Збройних сил України на цьому напрямку. А ЗМІ з посиланням на свої "військово-цивільні адміністрації" заперечують наступ на Балаклію.

Фото: населені пункти під Балаклією, за які йдуть бої (google.com/maps)

Інша справа - так звані "воєнкори", які пишуть нібито з полів. Зокрема, Telegram-канал "Старше Эдды" зазначає, що українські війська взяли під вогневий контроль північну трасу на Куп'янськ, могли вибити росіян з Волохова Яру та взяли Балаклію в оперативне оточення. Там же вважають, що ЗСУ можуть спробувати вийти до Куп'янська, відрізавши Балаклію та Ізюм.

Крім того, автори пишуть, що нібито в наступі на Балаклію задіяно до 9 000 українських військових, частина підрозділів просувається на Савинці та намагається перерізати дорогу, по якій здійснюється постачання російських військ. Станом на зараз в районі нібито працює російська авіація.

Інший Telegram-канал "Записки Ветерана" зазначає, що бійці ЗСУ ще не повернули Волохів Яр під контроль, а намагаються обійти його і скувати противника. Основний же удар планується на Куп'янському напрямку.

"Сьогодні весь день будуть "гойдалки". Ситуація дуже напружена. Під кінець дня будуть видні проміжні результати. Зараз однозначно щось говорити складно", - пишуть"воєнкори".

Ще один "воєнкор" Владлен Татарський підтвердив бої за Балаклію і додав, що загони Росгвардії відмовилися виходити з міста і "будуть битися до кінця". А терорист Ігор Гіркін (колишній "міністр оборони ДНР") теж пише, що Збройні сили України нібито зуміли взяти російський гарнізон Балаклії в оперативне оточення, звільнивши Волохів Яр і та Вербівку.

Фото: ситуація в районі Балаклії (understandingwar.org)

Американський інститут вивчення війни( ISW), грунтуючись на даних з соцмереж, опублікованих відео і фото, прямо пише, українські сили 6 вересня перейшли в контратаку в районі Балаклії, могли закріпитися на її околиці та, ймовірно, відкинули противника на лівий берег річок Сіверський Донець і Середня Балаклійка. Також імовірно звільнено село Вербівка менш ніж за 3 км на північ захід від Балаклії.

Ukrainian forces entered Balakliya in #Kharkiv Oblast. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/VldioxgEND

Крім цього в мережі з'являються кадри з геолокацією, на яких видно, що українські війська, імовірно, заходять в населені пункти Вербівка, Волохів Яр, Яковенкове та Байрак. Також є зведення про знищення моста через Середню Балаклейку, а користувачі соціальних мереж пишуть, що російські війська відійшли з блокпостів в 6 км на захід від Балаклії.

Ukrainian forces liberated Bairak, just south of Balakliia in #Kharkiv Oblast. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/pRJAyz7eK9