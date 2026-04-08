"Багато пунктів вже узгоджено": Трамп розкрив подробиці щодо угоди з Іраном

"США будуть тісно співпрацювати з Іраном, який, як ми визначили, пережив дуже продуктивну зміну режиму! Збагачення урану не буде, і США, працюючи з Іраном, викопають і видалять весь глибоко закопаний ядерний "пил", - сказано в його дописі.

За словами Трампа, зараз цей пил перебуває під "дуже ретельним супутниковим спостереженням" і додав, що попереду обговорення щодо пом'якшення тарифів і санкцій.

"Ми обговорюємо і будемо обговорювати з Іраном пом'якшення тарифів і санкцій. Багато з 15 пунктів вже узгоджені.", - підкреслив президент США.

Перемир'я між США та Іраном

Нагадаємо, в ніч на 8 квітня, за кілька годин до закінчення ультиматуму США, Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир'я з Іраном в обмін на відкриття Ормузької протоки.

Після цього Трамп повідомив, що Сполучені Штати здобули "повну й остаточну перемогу" після укладення угоди з Іраном про тимчасове припинення вогню.

При цьому, згідно з інформацією CNN, Вища рада національної безпеки Ірану теж заявила про "перемогу" на тлі припинення вогню.