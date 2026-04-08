RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Многие пункты уже согласованы": Трамп раскрыл подробности о сделке с Ираном

15:41 08.04.2026 Ср
2 мин
Президент США отметил "очень продуктивную смену режима" в Иране
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие из 15 пунктов мирного плана уже согласованы с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.

"США будут тесно сотрудничать с Ираном, который, как мы определили, пережил очень продуктивную смену режима! Обогащения урана не будет, и США, работая с Ираном, выкопают и удалят всю глубоко закопанную ядерную "пыль", - сказано в его заметке.

По словам Трампа, сейчас эта пыль находится под "очень тщательным спутниковым наблюдением" и добавил, что впереди обсуждение по смягчению тарифов и санкций.

"Мы обсуждаем и будем обсуждать с Ираном смягчение тарифов и санкций. Многие из 15 пунктов уже согласованы.", - подчеркнул президент США.

Перемирие между США и Ираном

Напомним, в ночь на 8 апреля, за несколько часов до окончания ультиматума США, Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.

После этого Трамп сообщил, что Соединенные Штаты одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения с Ираном о временном прекращении огня.

При этом, согласно информации CNN, Высший совет национальной безопасности Ирана тоже заявил о "победе" на фоне прекращения огня.

Кроме того, СМИ сообщили, что первые прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном с начала войны запланированы уже на пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана. Делегацию США, вероятно, возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

В то же время в интервью Sky News Трамп подчеркнул, что США готовы вернуться к военным действиям против Ирана, если не смогут договориться о соглашении, которое устроит Вашингтон.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп