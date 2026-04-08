"Многие пункты уже согласованы": Трамп раскрыл подробности о сделке с Ираном

15:41 08.04.2026 Ср
Президент США отметил "очень продуктивную смену режима" в Иране
aimg Валерий Ульяненко
"Многие пункты уже согласованы": Трамп раскрыл подробности о сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие из 15 пунктов мирного плана уже согласованы с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.

Читайте также: "Слишком оптимистичен": WP узнало, кто вводит Трампа в заблуждение по Ирану

"США будут тесно сотрудничать с Ираном, который, как мы определили, пережил очень продуктивную смену режима! Обогащения урана не будет, и США, работая с Ираном, выкопают и удалят всю глубоко закопанную ядерную "пыль", - сказано в его заметке.

По словам Трампа, сейчас эта пыль находится под "очень тщательным спутниковым наблюдением" и добавил, что впереди обсуждение по смягчению тарифов и санкций.

"Мы обсуждаем и будем обсуждать с Ираном смягчение тарифов и санкций. Многие из 15 пунктов уже согласованы.", - подчеркнул президент США.

Перемирие между США и Ираном

Напомним, в ночь на 8 апреля, за несколько часов до окончания ультиматума США, Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.

После этого Трамп сообщил, что Соединенные Штаты одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения с Ираном о временном прекращении огня.

При этом, согласно информации CNN, Высший совет национальной безопасности Ирана тоже заявил о "победе" на фоне прекращения огня.

Кроме того, СМИ сообщили, что первые прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном с начала войны запланированы уже на пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана. Делегацию США, вероятно, возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

В то же время в интервью Sky News Трамп подчеркнул, что США готовы вернуться к военным действиям против Ирана, если не смогут договориться о соглашении, которое устроит Вашингтон.

Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой