"Багато людей цього хочуть": Трамп зробив нову заяву про "мирний план" для України

Під час спілкування з журналістами Трамп зазначив, що в досягненні миру в Україні є "значний прогрес".

"Подивимося, що станеться. Ми працюємо над тим, щоб побачити, чи зможемо ми зараз укласти угоду. Ми скоро дізнаємося", - сказав він на одне із запитань щодо України.

Також у Трампа запитали, як працюватиме "вільна економічна зона" на Донбасі та інших землях, які захопила Росія. На це він відповідати нічого не став.

"Я не хочу зараз про це говорити. Це дуже складна ситуація, але це могло б спрацювати. І багато людей хочуть, щоб це спрацювало. Усе, що я хочу зробити - зупинити загибель 25 тисяч людей на місяць", - сказав Трамп.