"План не остаточний": Зеленський розкрив деталі переданих пропозицій до США

Україна передала США оновлену позицію щодо мирного плану - це реакція на версію документа, яку Вашингтон обговорював у Москві. Документ Київ та редагував разом з європейськими партнерами, але сам план ще не остаточний.

Про це заявив глава держави під час спілкування з журналістами 11 грудня, передає кореспондент РБК-Україна .

"Тобто ця редакція, яку ми передали вчора американській команді, це наше бачення, але там є також європейські питання у плані і тому також є європейське бачення. Це не остаточний план", - сказав Зеленський.

Він пояснив, що американській стороні була передана реакція на те, що отримав Київ в умовах, які вже були до цього.

"Вже був відредагований перший план - з 28 пунктів план зменшився до 20 пунктів. Тобто цей план постійно опрацьовується, редагується. І це постійний процес, що триває і зараз", - наголосив президент.

За його словами, важливо - цей план є не одним документом, а комплекс документів. І багатьох документів ще фіналізованих немає, тому що вони залежать від того, в якому вигляді буде прийнятий базовий 20-пунктний план.

"В ньому є кілька речей, як-от: післявоєнна економіка та відновлення, гарантії безпеки та інші речі, які задаються рамкою в базовому документі, і потім на основі того чи іншого пункту, який потребує деталізації, буде ще окремий документ", - розповів Зеленський.

Тобто, як пояснив український лідер, 20 пунктів - це фундамент, умовна "рамка", на основі якої буде відповідна кількість документів.

"Вчора ми проговорили, наприклад, економічний напрям та відбудову, загальні речі. Але я думаю, що в цьому економічному напрямку буде не один документ", - припускає президент.

Він проінформував, що над економічним планом заходів з українського боку будуть працювати прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, міністр економіки Олексій Соболев, а також віцепрем'єр-міністр Тарас Качка і ще кілька людей, які працювали над Mineral Deal.

Щодо гарантій безпеки, то, за його словами, сьогодні відбулася розмова по відеозвʼязку з групою колег зі США з безпековою та оборонною командами.

"Також має бути узгоджене достатньо загальне бачення з якимись важливими точковими пунктами. Після цього українська група - вже не економічна, а безпекова - буде працювати з американською групою безпеки", - сказав президент.

Він не виключає, що це буде один документ або більше, але гарантії безпеки "мають бути дійсно ефективними і спрацювати, щоб не було третього російського вторгнення". Тому темі гарантій Київ приділяє ми максимум уваги.

"Щодо 20 пунктів: є позиції, по яких залишаються в нас питання. Зокрема по тематиці територій - це є, це дуже сенситивно. Ми вдячні, що Америка працює з нами, і намагається бути посередині. Ми постійно в контакті з ними", - зауважує Зеленський.

Але, він підкреслює, що на сьогодні ще складно сказати, як буде наприкінці в документах.

"Рускі" хочуть весь Донбас, але ми, зрозуміло, це не сприймаємо. І американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо "вільної економічної зони". Американці називають це так, а "рускі" "демілітаризованою зоною", - поділився президент.

Українська позиція, підсумував глава держави, така: "справедливо - коли стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. Тому між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, це ще не визначено".