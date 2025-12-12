"Військ не буде": у Путіна заявили про можливий "поліцейський контроль" на Донбасі

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков припустив, що після припинення вогню на Донбасі може не бути ні українських, ні російських військ, але буде Росгвардія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ушакова, яку цитують російські ЗМІ.

Коментуючи заяву українського президента Володимира Зеленського про референдум щодо виведення українських військ з Донбасу, він заявив, що Донбас нібито є російською територією і він буцімто буде під контролем адміністрацій РФ.

"Якщо не шляхом переговорів, то військовим ця територія перейде під повний контроль Російської Федерації. Тільки від цього буде залежати й все інше. Тобто припинення вогню може настати лише після виведення українських військ", - сказав Ушаков.

Помічник російського диктатора припустив, що на Донбасі нібито "не буде російських чи українських військ".

"Можливо, що там не буде безпосередньо військ, ні російських, ні українських. Так, але буде Росгвардія, буде наша поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя", - заявив Ушаков.