Україна готова погодитися на "демілітаризовану зону" на Донбасі, - Le Monde
Україна готова погодитися на створення "демілітаризованої зони" на Донбасі, що є важливою територіальною поступкою задля завершення війни з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
За інформацією джерел видання, Київ погоджується на створення так званої демілітаризованої зони по обидва боки лінії розмежування, що є одним із ключових пунктів переговорів зі США. Ця поступка також схвалена Європою.
Вона включена до переглянутого американського мирного плану, підготовленого президентом України Володимиром Зеленським, який був надісланий президенту США Дональду Трампу в середу ввечері.
У розробці цієї "пропозиції" також брали участь президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
На думку Києва, ця демілітаризована зона змусить українські та російські війська вивести свої сили з обох боків нинішньої лінії фронту на Донбасі. Цей стратегічний регіон, гірничодобувний басейн, якого Росія прагне з 2014 року, може потрапити під нагляд міжнародних сил, зокрема Сполучених Штатів, щоб запобігти будь-якій подальшій російській агресії.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк уточнив, що ще потрібно визначити, яке озброєння виводити та які повноваження матимуть на місці міжнародні місії спостереження. В ідеалі Україна хотіла б бачити у їх складі США - для забезпечення контролю, розвідки та дотримання домовленостей.
"Це природний формат для припинення конфлікту, враховуючи, що частина території, на жаль, залишиться під фактичною російською окупацією, і лінія розмежування буде встановлена в будь-якому випадку", - зазначив він.
Буферна зона
Нагадаємо за інформацією Politico, європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони між російською та українською лініями фронту в рамках мирної угоди.
Зокрема, згідно з ідеєю Європи, після створення демілітаризованої зони туди хочуть відправити миротворців, які стежитимуть за режимом дотримання припинення вогню.
Але поки незрозуміло, скільки таких миротворців потрібно направити в Україну.
Президент України Володимир Зеленський тим часом заявив, що Україна і Росія вже давно відтягнули свою важку техніку від "нуля" на відстань від 10 кілометрів. Тому буферна зона фактично вже існує.
Він також зазначив, що росіяни хочуть весь Донбас, але Україна це не сприймає. Тому американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо "вільної економічної зони", а росіяни називають це "демілітаризованою зоною".
Українська позиція, як наголосив Зеленський, така: "справедливо - коли стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. Тому між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, це ще не визначено".
Водночас ЗМІ повідомляють, що у мирному плані США передбачається, що війська з демілітаризованих територій буде відводити виключно Україна. Росії США таку вимогу не ставлять.