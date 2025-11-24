ua en ru
"Много хороших элементов, но требует доработки": Рютте о плане США

Понедельник 24 ноября 2025 19:35
"Много хороших элементов, но требует доработки": Рютте о плане США
Автор: Валерий Ульяненко

Мирный план США по завершению полномасштабной войны в Украине содержит "много хороших элементов", однако некоторые из них надо доработать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News.

"Я не хочу рассматривать план строка за строкой, особенно потому, что он сейчас обсуждается. В плане есть много хороших элементов, а некоторые элементы нуждаются в улучшении", - сказал он.

Рютте положительно отозвался об обсуждении мирного плана США, которые 23 ноября состоялись в Женеве.

"Это была очень успешная встреча между Украиной и американской стороной, и они будут продолжать это дальше", - отметил он.

По его словам, впереди обсуждение некоторых элементов, касающихся Евросоюза и НАТО. Рютте отметил, что они будут проводиться отдельно.

Генсек НАТО также прокомментировал сроки возможного согласования с планом США российского диктатора Владимира Путина. По мнению Рютте, на главу Кремля будет давить экономическое положение РФ.

"Путин вынужден был увеличить налоги. И я знаю как политик, что это делают только тогда, когда нет абсолютно никакой альтернативы. Поэтому его поступок, который является очень непопулярной мерой, означает, что они не в лучшем положении", - пояснил он.

Мирный план США

Напомним, авторитетные СМИ сообщали, что первоначальный план состоял из 28 пунктов. Часть из них была неприемлемыми для Украины.

Для корректировки документа украинские чиновники встретились с американскими в Женеве. Президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров сообщил, что украинскую позицию услышали.

Сегодня, 24 ноября, издание Financial Times написало, что мирный план США был урезан почти на треть. В результате сейчас в документе осталось 19 пунктов вместо 28.

По словам представителя украинского МИД Георгия Тихого, Украина и США договорились об обновленном варианте мирного плана. Он отметил, что особенно чувствительные вопросы будут обсуждать лично президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

